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Зеленский подозревал, что западные лидеры хотели его побега из Украины для скорейшего создания россией марионеточной власти в Киеве – WP

Киев • УНН

 • 473326 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится детально о подготовке нападения россии на Украину, а также о предупреждениях стран-сюзников Президента Владимира Зеленского о готовности российского диктатора владимира путина свергнуть Главу государства и всю центральную власть, пишет УНН со ссылкой на материал газеты.

Зеленский подозревал, что западные лидеры хотели его побега из Украины для скорейшего создания россией марионеточной власти в Киеве – WP

Детали

Сообщается, что Президент Зеленский подозревал, что некоторые страны Запада хотели его побега из Киева после начала российской агрессии.

В статье The Washington Post говорится о взаимном недоверии, которое существовало несколько месяцев назад между Западом и Украиной.

Цитата

“Зеленский начал подозревать, что некоторые западные чиновники хотели, чтобы он бежал, чтобы россия создала в Киеве марионеточное правительство, которое бы пришло к урегулированию ситуации путем переговоров со странами НАТО", – говорится в материале.

The Washington Post приводит высказывания Зеленского в ранних его интервью о том, что “кто-то из западных партнеров, вероятно, хотел, чтобы все просто закончилось поскорее. Большинство из тех, кто мне звонил, да почти все, не верили, что Украина может стойко держаться".

Также отмечается, что большая обеспокоенность в отношении Зеленского была у администрации Байдена. Американское правительство раздражала реакция Зеленского.

Сообщается, что США “предпринимали дипломатические попытки достичь с россией договоренности по Украине”. А госсекретарь США Энтони Блинкен, по завершении двусторонней встречи в Женеве 21 января, попытался переговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым наедине.

“Но лавров не ответил взаимностью американскому коллеге, и покинул место проведения встречи. А директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс привез, в рамках визита в москву 2 ноября 2021 года, послание от Байдена президенту россии владимиру путину, в котором подтверждалась готовность Вашингтона применить жесткие санкции в отношении москвы в случае начала ею военной агрессии в Украине”, – пишет газета.

Добавим

В интервью The Washington Post Президент Владимир Зеленский рассказал, что на все сигналы от иностранных партнеров относительно подготовки россии к нападению на Украину реагировал лишь призывом предоставить Киеву больше оружия.

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