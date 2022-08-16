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Я просил оружие: Зеленский рассказал, как реагировал на сигналы партнеров о подготовке россии к войне

Киев • УНН

 • 222883 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В интервью The Washington Post Президент Владимир Зеленский рассказал, что на все сигналы от иностранных партнеров относительно подготовки россии к нападению на Украину реагировал лишь призывом предоставить Киеву больше оружия, передает УНН. 

Я просил оружие: Зеленский рассказал, как реагировал на сигналы партнеров о подготовке россии к войне

Цитата

"Если у нас будет недостаточно оружия, нам будет трудно воевать. Мы будем бороться с ними, это точно. Они не хотят говорить. владимир путин уже три года не хочет общаться. Поэтому я не хочу слушать этот бред о том, что россияне готовы говорить — это бред. Я это четко объяснил. Все, что нам нужно — это оружие, и если у вас есть возможность, заставьте его сесть со мной за стол переговоров. Я говорил конкретно об этом, потому что мы верили, что будет вторжение", — сказал Зеленский.

Детали

По мнению Зеленского, если бы Офис Президента сообщил украинцам о том, что россия готовит полномасштабное вторжение – это посеяло бы хаос и обрушило экономику.

“… И когда началось вторжение, мы были настолько сильны, насколько могли. Часть наших людей уехала, но большинство осталось здесь, они боролись за свои дома. И как бы цинично это ни звучало, эти люди все остановили. Если бы это произошло в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего не осталось бы", — добавил он.

В январе глава государства получил сигнал об угрозе для своей жизни от директора ЦРУ Уильяма Бернса, который на тот момент приехал с визитом в Киев.

По его словам, такие же сигналы поступали и от украинских спецслужб, и от их зарубежных коллег. Зеленский рассказал, что россия вела гибридную войну против Украины и спланировала энергетический и политический удары, а осенью — финансовый удар, целью которого было дестабилизировать ситуацию во время отопительного сезона.

"Они это сделали для того, чтобы мы перестали быть страной, а к моменту их вторжения уже были тряпкой. Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это", — подчеркнул Президент.

Он также добавил, что партнеры хотели победы Украины, но в то же время боялись войны и не хотели воевать с россией:
"Если все боятся с ними воевать — извините, тогда мы будем решать, как это делать, правильно ли это или нет, но война пойдет дальше, вглубь Европы, и, пожалуйста, пришлите нам оружие, ведь мы и вас тоже защищаем, и они стали посылать”, – сказал Зеленский.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения россии Президента Украины Владимира Зеленского пять раз пытались убить.

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