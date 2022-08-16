Я просив зброю: Зеленський розповів, як реагував на сигнали партнерів щодо підготовки росії до війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В інтерв’ю The Washington Post Президент Володимир Зеленський розповів, що на всі сигнали від іноземних партнерів щодо підготовки росії до нападу на Україну реагував лише закликом надати Києву більше зброї, передає УНН.
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"Якщо у нас буде недостатньо зброї, нам буде важко воювати. Ми будемо боротися з ними, це точно. Вони не хочуть говорити. володимир путін вже три роки не хоче спілкуватися. Тому я не хочу слухати цю маячню про те, що росіяни готові говорити — це маячня. Я це чітко пояснив. Все, що нам потрібно — це зброя, і якщо у вас є можливість, змусіть його сісти зі мною за стіл переговорів. Я говорив конкретно про це, тому що ми вірили, що буде вторгнення", — сказав Зеленський.
Деталі
На думку Зеленського, якби Офіс Президента повідомив українцям про те, що росія готує повномасштабне вторгнення – це посіяло б хаос і обвалило економіку.
“... І коли почалося вторгнення, ми були настільки сильні, наскільки могли. Частина наших людей поїхала, але більшість залишилися тут, вони боролися за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, ці люди все зупинили. Якби це сталося в жовтні — не дай Боже, в опалювальний сезон — нічого не залишилося б", — додав він.
У січні Голова Держави отримав сигнал про загрозу своєму життю від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який на той момент приїхав з візитом у Київ.
За його словами, такі ж сигнали надходили й від українських спецслужб, і від їхніх закордонних колег. Зеленський розповів, що росія вела гібридну війну проти України та спланувала енергетичний та політичний удари, а восени — фінансовий удар, метою якого було дестабілізувати ситуацію під час опалювального сезону.
"Вони це зробили для того, щоб ми перестали бути країною, а до моменту їхнього вторгнення вже були ганчіркою.Ось на що вони робили ставку. Ми не пішли на це", — наголосив Президент.
Він також додав, що партнери хотіли перемоги України, але водночас боялися війни й не хотіли воювати з росією:
"Якщо всі бояться з ними воювати — вибачте, тоді ми вирішуватимемо, як це робити, правильно це чи ні. Але війна піде далі, вглиб Європи, тож, будь ласка, надішліть нам зброю, адже ми й вас теж захищаємо. І вони почали надсилати”, – сказав Зеленський.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що від початку повномасштабного вторгнення росії Президента України Володимира Зеленського п'ять разів намагалися вбити.