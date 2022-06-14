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Зеленський очікує, що Шольц підтримає кандидатство України в ЄС

Зеленський очікує, що Шольц підтримає кандидатство України в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський очікує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримає статус кандидата в члени ЄС для України. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF, повідомляє УНН.

Цитата

"Я чекаю, що він особисто підтримає нас і що він особисто впевнений, що Україна може вступити до ЄС і що статус кандидата буде надано Україні вже в червні… Ми дуже розраховуємо, я дуже розраховую, що пан Шольц висловить у своїй відповіді цю впевненість. Але є ще питання санкцій, фінансової підтримки, якої потребує Україна, і всіх питань безпеки, в яких він добре розуміється", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський також наголосив на наявності певного скептицизму у відносинах між керівництвом Німеччини та України.

"Я думаю, що є певний скептицизм у відносинах між керівництвом Німеччини та України. Я не думаю, що цей скептицизм спричинений канцлером Шольцем, не думаю, що це нове. Я думаю, що у нас чудові стосунки між двома народами та непогані стосунки між керівниками обох країн. Але я думаю, що цей скептицизм проявляється насамперед, коли йдеться про майбутнє членство України в ЄС та НАТО. На жаль, цей скептицизм відчувався й у часи до канцлера Шольца. Таке ставлення було, і я впевнений, що це сталвення зміниться", - розповів президент.

Як зазначив Зеленський, потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив, що Німеччина підтримає Україну.

"Він та його уряд мають ухвалити рішення: не можна намагатися балансувати між Україною та відносинами з росією, ви маєте самі обрати, де розставити пріоритети", - сказав президент.

Нагадаємо

В уряді Німеччини відмовилися підтверджувати візит Шольца до Києва.

Зеленський закликав Німеччину підтримати Україну та менше турбуватися про Росію.

Українські Національні Новини

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