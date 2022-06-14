Зеленский ожидает, что Шольц поддержит кандидатство Украины в ЕС

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"Я ожидаю, что он лично поддержит нас и что он лично уверен, что Украина может вступить в ЕС и что статус кандидата будет предоставлен Украине уже в июне… Мы очень рассчитываем, я очень рассчитываю, что г-н Шольц выразит в своем ответе эту уверенность. Но есть еще вопрос санкций, финансовой поддержки, в которой нуждается Украина, и всех вопросов безопасности, в которых он хорошо разбирается", - сказал Зеленский.

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Зеленский также отметил наличие определенного скептицизма в отношениях между руководством Германии и Украины.

"Я думаю, что есть определенный скептицизм в отношениях между руководством Германии и Украиной. Я не думаю, что этот скептицизм вызван канцлером Шольцем, я не думаю, что это ново. Я думаю, что у нас прекрасные отношения между двумя народами и неплохие отношения между руководителями обеих стран. Но я думаю, что этот скептицизм проявляется прежде всего, когда речь идет о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО, К сожалению, этот скептицизм ощущался и во времена до канцлера Шольца. Такое отношение было, и я уверен, что это отношение изменится", - рассказал президент.

Как отметил Зеленский, нужно, чтобы канцлер Шольц заверил, что Германия поддержит Украину.

"Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты", - сказал президент.

Напомним

В правительстве Германии отказались подтверждать визит Шольца в Киев.

Зеленский призвал Германию поддержать Украину и меньше беспокоиться о России.