Зеленський обговорив земельну реформу з президентом Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Однією з тем під час зустрічі українського та фінського лідерів стала земельна реформа в Україні. Про це сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо на спільний пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Один з елементів нашого обговорення стосувався вашої підготовки до земельної реформи. Я хотів би сказати, що земельні ресурси, ліси – це все те, що працює нога в ногу. Ми багато роботи провели у сфері лісового господарства, яким чином його підтримувати у сталому режимі, щоб лісові масиви робили великий внесок не тільки в економіку Україну, але і в покращення життя суспільства", - сказав Нііністьо.
Нагадаємо, закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель має бути ухвалений до 1 грудня 2019 року.