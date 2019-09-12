Зеленский обсудил земельную реформу с президентом Финляндии

"Один из элементов нашего обсуждения касался вашей подготовки к земельной реформе. Я хотел бы сказать, что земельные ресурсы, леса - это все то, что работает нога в ногу. Мы много работы провели в сфере лесного хозяйства, каким образом его поддерживать в постоянном режиме, чтобы лесные массивы делали большой вклад не только в экономику Украины, но и в улучшение жизни общества", - сказал Ниинисте.

Напомним, закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.