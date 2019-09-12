Зеленский обсудил земельную реформу с президентом Финляндии

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111090 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122010 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113557 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119573 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124980 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150691 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150329 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140680 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194593 просмотра

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Зеленский обсудил земельную реформу с президентом Финляндии

Зеленский обсудил земельную реформу с президентом Финляндии

Киев  •  УНН

 • 9568 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Одной из тем во время встречи украинского и финского лидеров стала земельная реформа в Украине. Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинисте на совместный пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Один из элементов нашего обсуждения касался вашей подготовки к земельной реформе. Я хотел бы сказать, что земельные ресурсы, леса - это все то, что работает нога в ногу. Мы много работы провели в сфере лесного хозяйства, каким образом его поддерживать в постоянном режиме, чтобы лесные массивы делали большой вклад не только в экономику Украины, но и в улучшение жизни общества", - сказал Ниинисте.

Напомним, закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.

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