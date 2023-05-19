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Зеленський обговорив з представниками ОАЕ, Оману та Кувейту продовольчу безпеку, "зернову угоду" та Формулу миру

Київ • УНН

 • 783641 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главами делегацій ОАЕ, Оману та Кувейту, під час якої обговорювались глобальна продовольча безпека, робота Чорноморської зернової ініціативи та Формула миру. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

В рамках цих переговорів, були порушені питання, пов'язані з важливістю забезпечення стабільного доступу до продовольства на світовому рівні, а також розвитком зернової індустрії в регіоні Чорного моря.

Цитата

"Поінформував про ситуацію на фронті Віцепрезидента, Віцепрем'єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мансура бін Заїда Аль-Нагаяна. Обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів та взаємодії", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Також Президент України заявив, що було обговорено реалізацію української формули миру, він "наголосив на важливості країн регіону в підтримці мирних зусиль України".

"Питання реалізації української формули миру обговорили під час зустрічі з Віцепрем'єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, Спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом. Наголосив на важливості країн регіону в підтримці мирних зусиль України", - повідомив Зеленський.

Також під час перемовин з принцом Держави Кувейт Зеленський подякував йому "за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

"Під час перемовин зі Спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразову засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН", - сказав Президент України.

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