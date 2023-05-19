Зеленский обсудил с представителями ОАЭ, Омана и Кувейта продовольственную безопасность, "зерновую сделку" и Формулу мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами делегаций ОАЭ, Омана и Кувейта, во время которой обсуждались глобальная продовольственная безопасность, работа Черноморской зерновой инициативы и Формула мира. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
В рамках этих переговоров, были затронуты вопросы, связанные с важностью обеспечения стабильного доступа к продовольствию на мировом уровне, а также развитием зерновой индустрии в регионе Черного моря.
Цитата
"Проинформировал о ситуации на фронте Вице-президента, Вице-премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мансура бин Заида Аль-Нагаяна. Обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работы Черноморской зерновой инициативы. Договорились об обмене делегациями для достижения конкретных результатов и взаимодействия", - отметил Зеленский.
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Также Президент Украины заявил, что была обсуждена реализация украинской формулы мира, он "отметил важность стран региона в поддержке мирных усилий Украины".
"Вопросы реализации украинской формулы мира обсудили во время встречи с Вице-премьер-министром по вопросам международных отношений и сотрудничества Султаната Оман, Специальным представителем Султана на международных форумах Асаадом бин Тариком Аль-Саидом. Подчеркнул важность стран региона в поддержке мирных усилий Украины", - сообщил Зеленский.
Также во время переговоров с принцем Государства Кувейт Зеленский поблагодарил его "за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Во время переговоров с Наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом выразил благодарность Кувейту за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, неоднократно засвидетельствованную во время голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Президент Украины.
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