Зеленський обговорив з головою ВАКС проблему розміщення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховного Суду Валентиною Данішевською та головою Вищого антикорупційного суду (ВАС) Оленою Танасевич. Під час розмови сторони обговорили проблеми розміщення Антикорупційного суду. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
"Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи", – заявив Глава держави під час зустрічі.
Учасники діалогу обговорили стан готовності Вищого антикорупційного суду до початку роботи 5 вересня, зокрема проблеми з приміщенням та робочими місцями для суддів.
"Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" встановлює чіткі вимоги до розміщення установи. Так, приміщення суду оснащуються сучасними засобами для гарантування особистої безпеки суддів та збереження документації. Також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та судові палати Вищого антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі, зокрема разом з іншими судами та їхніми апаратами", - зазначили у АП.
У 2018 році Кабінет Міністрів України виділив 2 будівлі для Вищого антикорупційного суду, які наразі є непридатними та потребують тривалого капітального ремонту. Для тимчасового розміщення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати Державна судова адміністрація України надала приміщення Печерського районного суду Києва. Однак це не узгоджується з вимогами статті 15 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
За словами Олени Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи Вищого антикорупційного суду. Водночас вона повідомила, що з боку ВАКС вживаються всі необхідні заходи для вчасного початку роботи суду.
Як повідомили у прес-службі Президента, для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням Глави держави знайдені та напрацьовані конкретні пропозиції, реалізація яких розпочнеться вже найближчим часом. Також Президент наголосив на готовності вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду.
Раніше УНН повідомляв, що Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно.