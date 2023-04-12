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Зеленський: необхідно напрацювати механізм використання заморожених активів рф для відновлення України

Зеленський: необхідно напрацювати механізм використання заморожених активів рф для відновлення України

Київ • УНН

 • 717211 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Необхідно напрацювати механізм використання заморожених російських активів для відновлення України, наголосив під час виступу на Весняних зборах МВФ та Світового банку президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Необхідно напрацювати конкретний механізм використання заморожених російських активів для компенсації збитків, завданих росією. Треба чітко заявити, що російські активи, у тому числі активи Центробанку, будуть конфісковані. Це буде миротворчий акт глобального масштабу.

Потенційний агресор повинен бачити це і пам'ятати, що світ може бути сильним. Можуть бути різні формати рішень, але чим швидше і ефективніше, тим надійнішим і тривалішим буде мир після цієї війни", - заявив Зеленський.

Деталі

Крім цього, лідер держави повідомив, що першочерговою потребою України є будівництво, і подякував за нову програму з МВФ, оскільки це "важливий стабілізуючий фактор для України".

"Це допоможе нам продовжувати боротьбу. Проте, для того, щоб люди поверталися в Україну, щоб агресор програв не лише на полі бою, а справді у всьому, нам потрібне схвалення цих програм для охоплення пріоритетних проєктів швидкого відновлення. Загальний обсяг таких проєктів становить 14,1 мільярда доларів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні у світі "немає другорядних ліній фронту", і підкреслив, що ухвалення "принципових рішень" щодо підтримки "фінансового фронту" залишаються за присутніми, висловивши переконання, "що вони будуть прийняті".

Нагадаємо

12 квітня у Вашингтоні розпочав роботу міністерський круглий стіл по підтримці України під час Весняних зборів МВФ та Світового банку.

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