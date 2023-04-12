Зеленский: необходимо наработать механизм использования замороженных активов рф для восстановления Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Необходимо наработать механизм использования замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнул во время выступления на Весеннем собрании МВФ и Всемирного банка президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Необходимо наработать конкретный механизм использования замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного россией. Надо четко заявить, что российские активы, в том числе активы Центробанка, будут конфискованы. Это будет миротворческий акт глобального масштаба.
Потенциальный агрессор должен видеть это и помнить, что мир может быть сильным. Могут быть разные форматы решений, но чем быстрее и эффективнее, тем надежнее и продолжительнее будет мир после этой войны", - заявил Зеленский.
Детали
Кроме этого, лидер государства сообщил, что первоочередной потребностью Украины является строительство, и поблагодарил за новую программу с МВФ, поскольку это "важный стабилизирующий фактор для Украины".
"Это поможет нам продолжать борьбу. Однако для того, чтобы люди возвращались в Украину, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, а действительно во всем, нам нужно одобрение этих программ для охвата приоритетных проектов быстрого восстановления. Общий объем таких проектов составляет 14,1 миллиарда долларов", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня в мире "нет второстепенных линий фронта", и подчеркнул, что принятие "принципиальных решений" по поддержке "финансового фронта" остаются за присутствующими, выразив убеждение, "что они будут приняты".
Напомним
12 апреля в Вашингтоне начал работу министерский круглый стол по поддержке Украины во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.