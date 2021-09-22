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Зеленський не впевнений, що виконавців замаху на Шефіра знайдуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не може сказати впевнено, що знайдуть виконавців замаху на вбивство свого помічника Сергія Шефіра. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "Дом", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Не хочу ображати Україну. Я думаю, що у нас такої якоїсь великої, фундаментальної мафії немає. Вона вся перейшла свого часу у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду. Я думаю, що ми будемо чекати слідство. Щодо мого ставлення, я сказав відверто. Я вважаю, що це просто тиск саме на мене. Я не відчуваю жодного тиску. Скажу вам відверто, для мене важлива ситуація, яка склалася. І навіть не через те, що це мій товариш. Хоча це мій дуже теплий і близький друг. Що в принципі в наш сучасний час знаходять саме такі спроби і такі кроки, щоб впливати. Впливати на мене неможливо", — сказав він.

Також Президент розповів, як реагуватиме на цей випадок правоохоронна система.

"Я думаю що буде нормальне, предметне, згідно з законодавством (слідство, — ред.). Жорстко точно. Безкомпромісно. В цьому впевнений. Будуть шукати виконавців замаху на вбивство Сергія Нахмановича. Я не можу сказати впевнено, що знайдуть. Я думаю, що будуть робити все, щоб знайшли. Тим не менш, ми живемо в інший час. Це не замахи на вбивство чи вбивство тих чи інших журналістів до мого терміну, коли ми не розуміли, що відбувається. І не впливали на ситуацію. Зараз, мені здається, правоохоронні органи набагато відкритіше працюють і для суспільства зокрема. Тому жодних залякувань. Просто треба зробити свою роботу та відповідні висновки", — заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський відреагував на замах на свого помічника Сергія Шефіра, заявивши, що передавати йому привіт пострілами з лісу в автомобіль його друга – це слабкість, а відповідь буде сильною.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що має три версії щодо замаху на першого помічника Президента.

Правоохоронці мають три основні версії замаху на Сергія Шефіра, в тому числі версію за участю спецслужб іноземної держави.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

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