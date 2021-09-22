Російський слід, "привіт" від контрабандистів та боротьба з олігархами: Арахамія назвав три версії замаху на Шефіра

Цитата

“В мене три версії. Міг бути „привіт“ від контрабандистів та кримінальних авторитетів. Друга версія — це може бути російський слід. Тому що останнім часом дуже активна російська риторика йде. І звичайно зараз на передодні, так би мовити, таких великих рішучих змін по боротьбі з політичним впливом фінансово-промислових груп”, — сказав Арахамія.

Він також додав, що коли почали стріляти, то водій “дав по газах”.

“Там є дорога через ліс і в лісі була засада фактично”, — зазначив Арахамія.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.