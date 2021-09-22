Російський слід, "привіт" від контрабандистів та боротьба з олігархами: Арахамія назвав три версії замаху на Шефіра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що має три версії щодо замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра. Про це він розповів журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.
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“В мене три версії. Міг бути „привіт“ від контрабандистів та кримінальних авторитетів. Друга версія — це може бути російський слід. Тому що останнім часом дуже активна російська риторика йде. І звичайно зараз на передодні, так би мовити, таких великих рішучих змін по боротьбі з політичним впливом фінансово-промислових груп”, — сказав Арахамія.
Він також додав, що коли почали стріляти, то водій “дав по газах”.
“Там є дорога через ліс і в лісі була засада фактично”, — зазначив Арахамія.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.