Российский след, "привет" от контрабандистов и борьба с олигархами: Арахамия назвал три версии покушения на Шефира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что три версии покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
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“У меня три версии. Мог быть „привет“ от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — это может быть российский след. Потому что в последнее время очень активная российская риторика идет. И конечно сейчас накануне, так сказать, таких крупных решительных изменений по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп”, — сказал Арахамия.
Он также добавил, что когда начали стрелять, то водитель дал по газам.
“Там есть дорога через лес и в лесу была засада фактически”, — отметил Арахамия.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
Также из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.