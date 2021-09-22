Поліція назвала основні версії замаху на Шефіра: розглядають участь спецслужб іноземної держави

“Три основні версії, які розглядає Національна поліція, це — у зв’язку з державною діяльністю потерпілого з метою тиску на вище керівництво держави, і з метою дестабілізації політичної ситуації у державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземної держави”, — сказав Клименко.

Деталі

З його слів, наразі до слідчо-розшукових дій підключені кращі слідчі та оперативники, кінологи та Нацгвардія. Також СБУ з першої хвилини співпрацює з розслідуванням.

Контекст

В Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Його авто обстріляли. постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози життю немає. Нападників розшукують.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що має три версії щодо замаху на першого помічника Президента.



