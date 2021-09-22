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Полиция назвала основные версии покушения на Шефира: рассматривают участие спецслужб иностранного государства

Полиция назвала основные версии покушения на Шефира: рассматривают участие спецслужб иностранного государства

Киев  •  УНН

 • 17204 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правоохранители три основные версии покушения на Сергея Шефира, в том числе версию с участием спецслужб иностранного государства. Об этом заявил на брифинге председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

"Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция, это - в связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства, и с целью дестабилизации политической ситуации в государстве, в том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранного государства", - сказал Клименко.

Детали

По его словам, сейчас в следственно-розыскных действий подключены лучшие следователи и оперативники, кинологи и Нацгвардия. Также СБУ с первой минуты сотрудничает с расследованием.

Контекст

В Киевской области совершили покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Его авто обстреляли. пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы жизни нет. Нападающих разыскивают.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство , предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что три версии покушения на первого помощника Президента.

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