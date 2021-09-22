Зеленский не уверен, что исполнителей покушения на Шефира найдут

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"Не хочу оскорблять Украину. Я думаю, что у нас такой какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие. Что касается моего отношения, я сказал откровенно. Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления. Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - сказал он.

Также Президент рассказал, как будет реагировать на этот случай правоохранительная система.

"Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству (следствие - ред.). Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Сергея Шефира, заявив, что передавать ему привет выстрелами из леса в автомобиль его друга - это слабость, а ответ будет сильным.

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.

Правоохранители имеют три основные версии покушения на Сергея Шефира, в том числе версию с участием спецслужб иностранного государства.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.