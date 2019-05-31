Зеленський не має ніякої комунікації з Росією - секретар РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не веде жодних комунікацій з Кремлем. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.
“Питання взаємин з Росією не просте. Звучало багато закликів, але війна триває. Всі публічні заклики ми сприймаємо лише як інформацію”, — сказав він.
За словами Данилюка, весь діалог з Росією буде проходити виключно у "Нормандському форматі".
“Це означає, що це не тільки Україна-Росія, але і Франція і Німеччина. Вони є певним модератором, щоб уникнути подальшої ескалації або неправильних кроків з обох сторін”, — сказав Данилюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медведчук не буде учасником Мінського процесу — секретар РНБО
Зокрема, секретар РНБО повідомив, що зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня.
Нагадаємо, раніше 21 травня німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили в телефонній розмові, як можна досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей після вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глави МЗС Франції і Німеччини зустрілися з Клімкіним