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Зеленський не має ніякої комунікації з Росією - секретар РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не веде жодних комунікацій з Кремлем. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.

“Питання взаємин з Росією не просте. Звучало багато закликів, але війна триває. Всі публічні заклики ми сприймаємо лише як інформацію”, — сказав він.

За словами Данилюка, весь діалог з Росією буде проходити виключно у "Нормандському форматі".

“Це означає, що це не тільки Україна-Росія, але і Франція і Німеччина. Вони є певним модератором, щоб уникнути подальшої ескалації або неправильних кроків з обох сторін”, — сказав Данилюк.

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Зокрема, секретар РНБО повідомив, що зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня.

Нагадаємо, раніше 21 травня німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили в телефонній розмові, як можна досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей після вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського.

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