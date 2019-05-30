Глави МЗС Франції і Німеччини зустрілися з Клімкіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава МЗС Франції Жак Ів Ле Дріан і глава МЗС Німеччини в Києві зустрілися з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це повідомляє МЗС Франції в Twitter, передає УНН.
"Міністр закордонних справ Жак Ів Ле Дріан зустрівся сьогодні зі своїми колегами Павлом Клімкіним і Хайко Маасом. Мали можливість повторити нашу прихильність України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні глави зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
Франція і Німеччина висловили президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у “нормандському форматі”, а також обговорили інцидент у Керченській протоці. Про це йдеться у спільній заяві міністра Європи та закордонних справ Жана-Іва Ле Дріана і німецького міністра закордонних справ Хайко Мааса, оприлюдненій посольством Франції в Україні.
Le ministre @JY_LeDrian s’est entretenu aujourd’hui avec ses homologues M. @PavloKlimkin et M. @HeikoMaas . L’occasion de rappeler notre engagement de premier plan en #Ukraine. @francediplo @FranceenUkraine #francoallemand pic.twitter.com/AgRmiCAKTL— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 30 мая 2019 г.