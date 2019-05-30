З'явилась спільна заява глав МЗС Франції та Німеччини щодо зустрічі із Зеленським

“Ми раді зустрічі, яка відбулася сьогодні з Президентом Зеленським в рамках першого спільного візиту до Києва, який cтав нагодою ще раз продемонструвати підтримку, яку Франція і Німеччина надають Україні в момент численних викликів, які стоять перед цією країною”, — йдеться в спільній заяві.

Міністри повідомили, що, зокрема, висловили глибоку відданість продовженню процесу реформ в Україні.

“Франція і Німеччина і надалі будуть активно задіяні в процесі пошуку рішення у розв’язанні конфлікту на сході України і у відновленні територіальної цілісності України на всій її території”, — зазначили міністри.

Вони висловили задоволення з приводу того, що Зеленський ще раз підтвердив пріоритетність відновлення миру, а також відданість Мінським домовленостям та “нормандському формату”.

“Ми висловили Президенту Зеленському нашу готовність дати новий імпульс переговорному процесу, після п’яти років від початку конфлікту, який спричинив понад 13 тисяч смертей і від якого й досі потерпають цивільні мешканці сходу України. Ми також обговорили інцидент у Керченській протоці, який продемонстрував у листопаді минулого року, що ризики дестабілізації залишаються значними. Ось чому ми також зустрілися з родичами моряків, ув’язнених Росією з листопада в порушення міжнародного права, щоб продемонструвати нашу підтримку цим родинам, які проходять через випробування відсутності близьких”, — сказано в заяві.

Глави МЗС Франції та Німеччини заявили, що їхні держави продовжуватимуть вимагати безумовного звільнення всього екіпажу, як цього вимагає Міжнародний трибунал з морського права у своєму рішенні 25 травня.

“Сьогодні більше ніж будь-коли раніше, Росія повинна продемонструвати політичну волю і відповідальність задля відновлення атмосфери довіри між сторонами, а не загострювати напруженість. Ми чекаємо від Росії жестів, зокрема, негайного звільнення 24 незаконно утримуваних з 25 листопада моряків. Німеччина і Франція стоять поруч зі сторонами, аби сприяти відновленню конструктивної дискусії, Обговорення з обома сторонами незабаром продовжиться, зокрема, з метою створення передумов для проведення саміту глав держав або урядів у “нормандському форматі”, — заявили дипломати.

Як повідомляв УНН, глави МЗС Німеччини та Франції сьогодні в Києві обговорили із Зеленським відновлення мінського процесу.