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Главы МИД Франции и Германии встретились с Климкиным

Главы МИД Франции и Германии встретились с Климкиным

Киев  •  УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава МИД Франции Жак Ив Ле Дриан и глава МИД Германии в Киеве встретились с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает МИД Франции в Twitter, передаёт УНН.

"Министр иностранных дел Жак Ив ЛеДриан встретился сегодня со своими коллегами Павлом Климкиным и Хайко Маасом. Имели возможность повторить нашу приверженность Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция и Германия выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, обнародованном посольством Франции в Украине.

Le ministre @JY_LeDrian s’est entretenu aujourd’hui avec ses homologues M. @PavloKlimkin et M. @HeikoMaas . L’occasion de rappeler notre engagement de premier plan en #Ukraine. @francediplo @FranceenUkraine #francoallemand pic.twitter.com/AgRmiCAKTL

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 30 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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