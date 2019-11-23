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Зеленський нагородив орденом іноземців за вшанування пам'яті жертв Голодомору

Зеленський нагородив орденом іноземців за вшанування пам'яті жертв Голодомору

Київ • УНН

 • 12048 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив Орденом княгині Ольги III ступеня трьох іноземок за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Про це йдеться в указі Президента №865/2019, оприлюдненому на сайті Глави держави, повідомляє УНН.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено радницю канцелярії уряду Литовської Республіки Діану Варнайтє; польську режисерку, голову Європейської академії кіно Агнєшку Голланд; польську історика, журналістку газети Washington Post Енн Елізабет Епплбом.

Крім того, відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи нагороджено голову Асоціації прибалтійських українців Клайпеди, Леоніда Трегуба (Литовська республіка).

Як зазначено в указі, їх нагороджено "за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор".

Нагадаємо, у Києві за участю Президента відбулися заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів.

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