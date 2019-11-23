Зеленский наградил орденом иностранцев по чествованию памяти жертв Голодомора

Орденом княгини Ольги III степени награждена советница канцелярии правительства Литовской Республики Диану Варнайте; польский режиссера, председателя Европейской академии кино Агнешку Холланд; польский историк, журналистку газеты Washington Post Энн Элизабет Эпплбом.

Кроме того, отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы награжден председатель Ассоциации прибалтийских украинский Клайпеды, Леонида Трегуба (Литовская республика).

Как отмечено в указе, они награждены "за весомый вклад в памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Напомним, в Киеве с участием Президента прошли мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов.