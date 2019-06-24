Зеленський хоче запатентувати політичні слогани та символи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію політичних слоганів та символів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію з бази даних Укрпатента.
Так, Зеленський хоче запатентувати слогани та символи, пов’язані з його політичною кампанією, зокрема, гасла "Зробимо це разом!", "Весна покаже, хто де літав", "Весна покаже, хто де крав".
Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського – ТМ ZeNews і ЗеНьюз, Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.
Наразі заявки Президента на стадії "формальна експертиза (очікує розгляду)".
Зазначимо, що переважну більшість заявок Зеленський подав у березні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.