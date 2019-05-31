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Зеленський подав заявки на реєстрацію п'яти нових торгових марок

Зеленський подав заявки на реєстрацію п'яти нових торгових марок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Чинний Президент України Володимир Зеленський у березні, коли ще був кандидатом у президенти, подав до Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) заявки на реєстрацію п'яти нових товарних знаків. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію з бази даних Укрпатента.

Згідно з інформацією в базі даних, у березні Зеленський подав заявки на реєстрацію таких ТМ, як "Зекоманда", "Ze", "Ze!" і "Ze2019", "Команда Зеленського".

Як зазначається, наразі заявки перебувають на стадії "формальна експертиза (очікує розгляду)".

Нагадаємо, Зеленський задекларував будинок в Італії і 500 тис. дол. у ПриватБанку. У декларації також вказано, що Зеленський - володар шести патентів, а також 33 знаків для товарів і послуг.

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