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Зеленський задекларував будинок в Італії і 500 тис. дол. у ПриватБанку

Зеленський задекларував будинок в Італії і 500 тис. дол. у ПриватБанку

Київ • УНН

 • 20073 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своїй декларації за минулий рік вказав будинок в Італії, а також майже півмільйона доларів, розміщених на рахунку в ПриватБанку. Відповідна інформація міститься в офіційній декларації Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Згідно з поданою декларацією, у нового Президента України є будинок в Іванковичах Київської області площею 353,3 квадратних метра із земельною ділянкою в 1200 квадратних метрів, квартира в Києві площею 131,9 квадратних метра, а також два паркомісця в Києві.

Також Глава держави є співвласником квартири в Києві площею 254,5 метра квадратних, квартири в столиці на 198,6 квадратних метра.

У власності дружини є 50% квартири в Лівадії (тимчасово окупована АР Ким) на 129,8 квадрата, квартира в Києві на 284 квадрати, паркомісце і два нежитлових приміщення по приблизно 300 квадратів у Києві.

Крім того, подружжя орендує дві квартири по 91,9 квадрата у Великій Британії; ще дві квартири по 269,7 квадратних метра і два паркомісця у Києві зареєстровані на юридичну особу в Італії – на неї ж зареєстрований житловий будинок на 413 м квадратних в Італії.

Також у власності родини Зеленських - 10 готельних номерів у Грузії площею від 28 до 70 квадратних метрів, будівництво яких не завершено.

Новообраний Глава держави у власності також має чотири наручних годинники, легковий автомобіль Land Rover 2016 року випуску, а дружина їздить на Mercedes-Benz 2014 року випуску.

Також Зеленський задекларував у власності ТОВ "Кіноквартал", ТОВ "Студія Квартал-95", частину власності на ТОВ "Зеларі Фіш", ТОВ "Продюсерський центр "Ліга Сміху", ТОВ "Анімаційна студія 95", ТОВ "Квартал ТВ", ТОВ "Студія Квартал-95", ТОВ "Фіш-Хаус", ТОВ "Інвест Аніма", ТОВ "Гауді Студіо", ТОВ "Квартал-Концерт".

Крім того, він володар шести патентів, а також 33 знаків для товарів і послуг.

Заробітна плата Зеленського за минулий рік за основним місцем роботи – у ТОВ "Квартал 95" – становила близько 4,2 млн грн, ще понад 4,1 млн грн він отримав у вигляді доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Близько 500 тис. грн він отримав від надання майна в оренду, 130 тис. грн – у вигляді процентів за банківським вкладом в "ОТП Банк", а понад 540 тис. грн – процентів за вкладом у ПриватБанку.

У ПриватБанку в Зеленського близько 417,7 тис. доларів, в "ОТП Банку" – близько 7 тис. доларів і 1 млн грн, а готівкою Президент тримає 190 тис. доларів, 107 тис. євро, 150 тис. грн.

Нагадаємо, на офіційному інтернет-представництві Президента України з'явилося ім'я нового Глави держави Володимира Зеленського і перше повідомлення про нього у цьому статусі.

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