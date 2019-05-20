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Зеленский задекларировал дом в Италии и 500 тыс. долл. в ПриватБанке

Зеленский задекларировал дом в Италии и 500 тыс. долл. в ПриватБанке

Киев  •  УНН

 • 20066 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своей декларации за прошлый год указал дом в Италии, а также почти полмиллиона долларов, размещенных на счете в ПриватБанке. Соответствующая информация содержится в официальной декларации Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Согласно поданной декларации, у нового Президента Украины есть дом в Иванковичах Киевской области площадью 353,3 квадратных метра с земельным участком в 1200 квадратных метров, квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метра, а также два паркоместа в Киеве.

Также Глава государства является совладельцем квартиры в Киеве площадью 254,5 метра квадратных, квартиры в столице на 198,6 квадратных метра.

В собственности жены есть 50% квартиры в Ливадии (временно оккупированная АР Ким) на 129,8 квадрата, квартира в Киеве на 284 квадрата, паркоместо и два нежилых помещения по примерно 300 квадратов в Киеве.

Кроме того, супруги арендуют две квартиры по 91,9 квадрата в Великобритании; еще две квартиры по 269,7 квадратных метра и два паркоместа в Киеве зарегистрированы на юридическое лицо в Италии - на него же зарегистрирован жилой дом на 413 м квадратных в Италии.

Также в собственности семьи Зеленских - 10 гостиничных номеров в Грузии площадью от 28 до 70 квадратных метров, строительство которых не завершено.

Новоизбранный Глава государства в собственности также четверо наручных часов, легковой автомобиль Land Rover 2016 года выпуска, а жена ездит на Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

Также Зеленский задекларировал в собственности ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95", часть собственности на ООО "Зелари Фиш", ООО "Продюсерский центр "Лига Смеха", ООО "Анимационная студия 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Студия Квартал-95", ООО "Фиш Хаус", ООО "Инвест Анима", ООО "Гауди Студио", ООО "Квартал-Концерт".

Кроме того, он обладатель шести патентов, а также 33 знаков для товаров и услуг.

Заработная плата Зеленского за прошлый год по основному месту работы - в ООО "Квартал 95" - составляла около 4,2 млн грн, еще более 4,1 млн грн он получил в виде дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Около 500 тыс. грн он получил от предоставления имущества в аренду, 130 тыс. грн - в виде процентов по банковскому вкладу в "ОТП Банк", а более 540 тыс. грн - процентов по вкладу в ПриватБанке.

В ПриватБанке у Зеленского около 417,7 тыс. долларов, в "ОТП Банке" - около 7 тыс. долларов и 1 млн грн, а наличностью Президент держит 190 тыс. долларов, 107 тыс. евро, 150 тыс. грн.

Напомним, на официальном интернет-представительстве Президента Украины появилось имя нового Главы государства Владимира Зеленского и первое сообщение о нем в этом статусе.

Украинские Национальные Новости

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