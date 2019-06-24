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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский хочет запатентовать политические слоганы и символы

Киев • УНН

 • 22051 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию политических слоганов и символов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию из базы данных Укрпатента.

Зеленский хочет запатентовать политические слоганы и символы

Так, Зеленский хочет запатентовать слоганы и символы, связанные с его политической кампанией, в частности, лозунги "Сделаем это вместе!", "Весна покажет, кто где летал", "Весна покажет, кто где воровал".

Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского - ТМ ZeNews и ЗеНьюз, Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

Сейчас заявки Президента на стадии "формальная экспертиза (ожидает рассмотрения)".

Отметим, что подавляющее большинство заявок Зеленский подал в марте 2019 года, еще до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов в парламент.

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