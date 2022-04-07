Зеленський: гарантії безпеки та зустріч з путіним – це паралельний процес

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"Я вважаю, що це паралельний процес. Не потрібно ніякими зустрічами або чіткими домовленостями уповільнювати процес діалогу. Ми на сьогодні знаємо, що ті чи інші країни готові показати нам гарантії безпеки. Краще було б до зустрічі з росією вже мати чіткі домовленості щодо наших гарантерів безпеки й чіткі домовленості, які конкретно країни готові на себе взяти ті чи інші обовязки", - сказав Зеленський.

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За його словами, було б краще, щоб з пулом домовленостей зустрічатися з рф, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика.

"Тим не менше, ми готові, щоб все це відбувалося в паралельному форматі, щоб не чекати, що наша зустріч буде за рік або за два роки. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася так довго", - зазначив Президент.

Доповнення

Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.

Додамо

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним один на один та назвав пріоритетні питання.