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Подоляк про переговори з рф: ми готуємо документи, які зможуть підписати Зеленський та путін

Подоляк про переговори з рф: ми готуємо документи, які зможуть підписати Зеленський та путін

Київ • УНН

 • 163864 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю американському каналу PBS, пише УНН.

Радника глави ОП спитали, наскільки скоро можна очікувати особистої зустрічі Зеленського та путіна.

Цитата

"Єдиним варіантом припинення цієї війни є прямі переговори двох президентів. І саме про це ми говоримо під час цих мирних переговорів (з делегацією росії – ред.). Ми працюємо над документами, які президенти зможуть обговорити і підписати", - сказав Подоляк.

Деталі

Він уточнив, що зустріч відбудеться найближчим часом, адже це єдиний шлях до закінчення війни.

"Так, очевидно, вона (зустріч — ред.) відбудеться незабаром, тому що це єдиний спосіб завершити цю війну", - сказав Подоляк.

Раніше

Як писав УНН, на переговорах між делегаціями України та орків, які відбуваються в онлайн-форматі, обговорюють, зокрема, можливість нейтрального статусу України.

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