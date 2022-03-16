Подоляк про переговори з рф: ми готуємо документи, які зможуть підписати Зеленський та путін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації. Про це сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю американському каналу PBS, пише УНН.
Радника глави ОП спитали, наскільки скоро можна очікувати особистої зустрічі Зеленського та путіна.
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"Єдиним варіантом припинення цієї війни є прямі переговори двох президентів. І саме про це ми говоримо під час цих мирних переговорів (з делегацією росії – ред.). Ми працюємо над документами, які президенти зможуть обговорити і підписати", - сказав Подоляк.
Деталі
Він уточнив, що зустріч відбудеться найближчим часом, адже це єдиний шлях до закінчення війни.
"Так, очевидно, вона (зустріч — ред.) відбудеться незабаром, тому що це єдиний спосіб завершити цю війну", - сказав Подоляк.
Раніше
Як писав УНН, на переговорах між делегаціями України та орків, які відбуваються в онлайн-форматі, обговорюють, зокрема, можливість нейтрального статусу України.