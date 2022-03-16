Подоляк о переговорах с рф: мы готовим документы, которые смогут подписать Зеленский и путин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому каналу PBS, пишет УНН.
Советника главы ОП спросили, насколько скоро можно ожидать личной встречи Зеленского и путина.
Цитата
"Единственным вариантом прекращения этой войны есть прямые переговоры двух президентов. И именно об этом мы говорим во время этих мирных переговоров (с делегацией россии - ред.). Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать", - сказал Подоляк.
Детали
Он уточнил, что встреча состоится в ближайшее время, ведь это единственный путь к окончанию войны.
"Да, очевидно, она (встреча — ред.) произойдет скоро, потому что это единственный способ завершить эту войну", - сказал Подоляк.
Ранее
Как писал УНН, на переговорах между делегациями Украины и орков, которые происходят в онлайн-формате, обсуждают, в частности, возможность нейтрального статуса Украины.