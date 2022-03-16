Подоляк о переговорах с рф: мы готовим документы, которые смогут подписать Зеленский и путин

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому каналу PBS, пишет УНН.

Советника главы ОП спросили, насколько скоро можно ожидать личной встречи Зеленского и путина.

Цитата

"Единственным вариантом прекращения этой войны есть прямые переговоры двух президентов. И именно об этом мы говорим во время этих мирных переговоров (с делегацией россии - ред.). Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать", - сказал Подоляк.

Детали

Он уточнил, что встреча состоится в ближайшее время, ведь это единственный путь к окончанию войны.

"Да, очевидно, она (встреча — ред.) произойдет скоро, потому что это единственный способ завершить эту войну", - сказал Подоляк.

Ранее

Как писал УНН, на переговорах между делегациями Украины и орков, которые происходят в онлайн-формате, обсуждают, в частности, возможность нейтрального статуса Украины.

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