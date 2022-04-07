Зеленський заявив, що готовий зустрітися з путіним один на один та назвав пріоритетні питання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним один на один та назвав пріоритетні питання: припинення війни, окупований Крим та Донбас. Про це він повідомив в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає УНН.
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На запитання чи готовий він зустрітися з путіним один на один й мати безпосередню розмову з ним один на один, Зеленський відповів: "Так, я готовий зустрічатися з президентом путіним. Від нього залежить наступ на Україну й від нього залежить припинення війни".
Деталі
Зеленський зазначив, що для нього пріоритетними питання є припинення війни, окупований Крим та Донбас.
"Ще раз підтверджую, що питання не в часі, а питання в тому чим скоріше ми зустрінемося, тим менше буде жертв з обох боків. Я розумію, що у росії трішки інше відношення, тому що ви знаєте, що російських військових кидали, й поранених кидали на дорогах", - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що є речі, про які йому з путіним потрібно спробувати домовитися.
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін загалом позитивно ставляться до ідеї зустрітися особисто.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.