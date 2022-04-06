Зеленський: є речі, про які нам з путіним потрібно спробувати домовитися
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є речі, про які йому з російським диктатором володимиром путіним потрібно спробувати домовитися. Про це він повідомив в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Може бути зустріч в Стамбулі. Я думаю не важливо з чого ми почнемо, важливо чим ми закінчимо. Тут я повинен, як Президент бути достатньо прагматичним. Є речі про які нам потрібно спробувати домовитися з (путіним – ред.)", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський зазначив, що як Президент повинен вести діалог з росією навіть після побаченого в Бучі, хоч він не має великого бажання. Бо розуміє з ким має справу.
Тому інші країни, зокрема Туреччина будуть посередниками.
Доповнення
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін загалом позитивно ставляться до ідеї зустрітися особисто.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії владіміра путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.