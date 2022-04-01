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Зеленский и путин не против встречи в Стамбуле. Эрдоган сегодня рассчитывает определить ее дату - СМИ

Киев • УНН

 • 763559 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и владимир путин в целом позитивно относятся к идее личной встречи, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Зеленский и путин не против встречи в Стамбуле. Эрдоган сегодня рассчитывает определить ее дату - СМИ

Детали

Так, в беседе с журналистами президент напомнил, что накануне провел телефонный разговор с Зеленским, а на сегодня запланирована его беседа с путиным.

По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и россии, формируют основу для встречи уровня президентов двух стран.

Цитата

"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи в Стамбуле, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны. Мы будем рады, если сможем повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло", - сказал Эрдоган.

Ранее

Как писал УНН, Украина одобрила организацию Турцией возможной встречи президентов Украины и россии, о которой ранее говорил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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