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Зеленський і путін не проти зустрічі у Стамбулі. Ердоган сьогодні розраховує визначити її дату - ЗМІ

Київ • УНН

 • 763559 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Президент України Володимир Зеленський і володимир путін в цілому позитивно ставляться до ідеї особистої зустрічі, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Зеленський і путін не проти зустрічі у Стамбулі. Ердоган сьогодні розраховує визначити її дату - ЗМІ

Деталі

Так, у бесіді з журналістами президент нагадав, що напередодні провів телефонну розмову з Зеленським, а на сьогодні запланована його бесіда з путіним.

За словами Ердогана, домовленості, сформовані на переговорах делегацій України та росії, формують основу для зустрічі рівня президентів двох країн.

Цитата

"Ми заявили про готовність до організації подібної зустрічі в Стамбулі, особливо, в контексті кроків по Криму і Донбасу. Зеленський дотримується позитивної думки. путін раніше також висловився позитивно. За підсумками сьогоднішньої розмови, дату зустрічі визначать самі сторони. Ми будемо раді, якщо зможемо повернути назад негативні процеси і направити їх в позитивне русло", - сказав Ердоган.

Раніше

Як писав УНН, Україна схвалила організацію Туреччиною можливої зустрічі Президентів України та росії, про яку раніше говорив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

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