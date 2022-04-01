Украина одобрила инициативу Эрдогана организовать встречу Зеленского и путина

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“Учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему (Эрдогану - ред.) удастся организовать встречу президентов Зеленского и путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу”, - сказал министр.

Детали

Он выразил признательность президенту Турции за его усилия, в частности, по организации переговоров делегаций Украины и россии в Стамбуле в начале недели.

“Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между россией и Украиной, удалось перенести эти переговоры из беларуси в Турцию (это однозначно положительное решение), а также создать правильную атмосферу на самих переговорах. Он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались”, - отметил Кулеба.

Ранее

Как писалУНН, ранее Эрдоган заявил журналистам, что Турция планирует согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.