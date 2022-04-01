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Україна схвалила ініціативу Ердогана організувати зустріч Зеленського та путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна схвалила організацію Туреччиною можливої зустрічі президентів України та росії, про яку раніше говорив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Про це заявив на брифінгу у Польщі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Україна схвалила ініціативу Ердогана організувати зустріч Зеленського та путіна

Цитата

“З огляду на ці успіхи турецької дипломатії, безумовно, якщо йому (Ердогану – ред.) вдасться організувати зустріч президентів Зеленського та путіна в Туреччині, то ми лише вітатимемо цю ініціативу”, - сказав міністр.

Деталі

Він висловив вдячність президенту Туреччини за його зусилля, зокрема, щодо організації переговорів делегацій України та росії у Стамбулі на початку тижня.

“Можу відверто сказати що саме завдяки тому що він особисто приділив увагу питанню переговорів між росією та Україною, вдалось перенести ці переговори з Білорусі в Туреччину (це однозначно позитивне рішення), а також створити правильну атмосферу на самих перемовинах. Він звернувся до учасників перед тим, як переговори почались”, - зазначив Кулеба.

Раніше

Як писав УНН, раніше Ердоган заявив журналістам, що Туреччина планує погодити дату швидкої зустрічі президентів України та росії.

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