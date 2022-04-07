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Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным один на один и назвал приоритетные вопросы

Киев • УНН

 • 174024 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным один на один и назвал приоритетные вопросы: прекращение войны, оккупированный Крым и Донбасс. Об этом он сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.

Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным один на один и назвал приоритетные вопросы

Цитата

На вопрос готов ли он встретиться с путиным один на один и иметь непосредственную беседу с ним один на один, Зеленский ответил: "Да, я готов встречаться с президентом путиным. От него зависит наступление на Украину и от него зависит прекращение войны".

Детали

Зеленский отметил, что для него приоритетными вопросами является прекращение войны, оккупированный Крым и Донбасс.

"Еще раз подтверждаю, что вопрос не во времени, а вопрос в том чем скорее мы встретимся, тем меньше будет жертв с обоих сторон. Я понимаю, что у россии немного другое отношение, потому что вы знаете, что российских военных бросали, и раненых бросали на дорогах", - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что есть вещи, о которых ему с путиным нужно попробовать договориться.

Как ранее сообщали СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин в целом положительно относятся к идее встретиться лично.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.

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