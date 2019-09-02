Зеленський доручив підготувати звіт про підготовку до опалювального сезону до 20 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 20 вересня уряд має надати звіт про підготовку до опалювального сезону в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
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"Забезпечити підготовку до опалювального сезону, в тому числі чіткого графіку накопичення достатньої кількості енергетичних ресурсів – газу та вугілля, готовності регіонів до зимового періоду. Термін – до 20 вересня 2019 року, доповісти і далі проводити щотижневий моніторинг", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.