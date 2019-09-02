Зеленський доручив підготувати план з реструктуризації "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року в Україні має бути підготовлений план з реструктуризації "Укрзалізниці", що має лібералізувати ринок локомотивної тяги та підвищити прозорість діяльності монополіста. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Підготувати план з реструктуризації "Укрзалізниці", в тому числі з метою лібералізації ринку локомотивної тяги та підвищення прозорості та ефективності діяльності "Укрзалізниці" – до кінця 2019 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними з цього питання є прем'єр Олексій Гончарук та міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.