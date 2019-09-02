Зеленский поручил подготовить план по реструктуризации "Укрзализныци"

"Подготовить план по реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности" Укрзализныци "- до конца 2019", - отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу премьер Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.