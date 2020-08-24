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Зеленський дав “заслужених артистів” Міхалку та Дзідзьо

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Лідер гурту Brutto Сергій Міхалок та артист Михайло Хома (Дзідзьо) отримали почесні звання “Заслужені артисти України”. Це було оголошено під час урочистої церемонії до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський дав “заслужених артистів” Міхалку та Дзідзьо

Артистів привітав Президент Володимир Зеленський.

Під час церемонії Глава держави вручив державні нагороди військовим, вченим, лікарям, поліції, артистам.

Як повідомляв УНН, Зеленський ініціював заснування державних премій імені Бориса Патона та Мирослава Скорика.

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