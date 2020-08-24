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Зеленський ініціював створення державних премій імені Патона і Скорика

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський ініціював заснування державних премій імені Бориса Патона та Мирослава Скорика. Про це Глава держави заявив, виступаючи з урочистою промовою до Дня Незалежності на Софійській площі у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський ініціював створення державних премій імені Патона і Скорика

“У цей день з нами, на жаль, нема двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час, двох великих українців, які, на привеликий жаль, пішли від нас у цьому році. Це два Героя України: Мирослав Михайлович Скорик та Борис Євгенович Патон. Вони удостоєні вищих державних нагород”, — сказав Зеленський.

З його слів, ці люди творили нашу історію та здобували славу для України у світі.

“Сьогодні мною направлено до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення - державну премію імені Бориса Патона. Та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва — державну премію імені Мирослава Скорика”, — заявив Президент.

Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 року. Відомий композитор Мирослав Скорик помер 1 червня.

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