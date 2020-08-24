Зеленский дал "заслуженных артистов" Михалку и Дзидзьо

КИЕВ. 24 августа. УНН. Лидер группы Brutto Сергей Михалок и артист Михаил Хома (Дзидзьо) получили почетные звания "Заслуженные артисты Украины". Это было объявлено во время торжественной церемонии ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.