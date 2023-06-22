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Завдані енергосистемі України збитки перевищують 10 млрд доларів і продовжують рости - звіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Через війну український енергетичний сектор став надзвичайно вразливим, завдані збитки, станом на кінець квітня цього року (до підриву Каховської греблі), перевищували 10 млрд доларів і продовжують зростати, про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, передає УНН.

Завдані енергосистемі України збитки перевищують 10 млрд доларів і продовжують рости - звіт

Деталі

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (UNDP) опублікувала звіт щодо збитків в українському енергетичному секторі України. Зазначається, що енергетична система України залишається надзвичайно вразливою і продовжує працювати в аварійному режимі майже без запасу міцності як для електромереж, так і для генерації.

За оцінками Світового банку, збитки, завдані енергетичній, газовій, тепловій та вугільній інфраструктурі, перевищують 10 млрд доларів і продовжують зростати.

Аналітики UNDP наводять наступні статистичні дані станом на 30 квітня 2023 року (до підриву Каховської греблі) у порівнянні з цим періодом 2021 року:

Загалом, понад 90 % вітрової генерації, близько 75% теплової, майже половина атомної (наслідок захоплення Запорізької АЕС), понад 30 % сонячної генерації та блочних ТЕС були пошкоджені або знаходяться на непідконтрольних уряду територіях.

  • Доступна потужність зменшилася з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.12
  • Наявна гідрогенерація зменшилася на 29% з 6,6 ГВт до 4,7 ГВт;
  • Близько 25 % державних та деяких приватних шахт перебувають під тимчасовим військовим контролем окупантів. Видобуток вугілля скоротився приблизно на 35 %.
  • З початку війни з 24 548 котелень пошкоджено 2,4%.

Пошкодження об'єктів централізованого теплопостачання (ТЕЦ, котелень, теплотрас) є критичними у прифронтових регіонах та на територіях, що перебувають в окупації. На інших територіях об'єкти централізованого теплопостачання не зазнали значних пошкоджень. Проте, перебої з електропостачанням залишаються критичним ризиком для роботи об'єктів централізованого теплопостачання в наступному зимовому сезоні.

  • Середньодобовий видобуток природного газу скоротився на 5,3%.
  • Наявна потужність атомної генерації зменшилась на 44,2%

Короткостроковими пріоритетними напрямками аналітики назвали підвищення стійкості мережі передачі електроенергії та мережі та забезпечення резервних/генеруючих потужностей для критично важливої інфраструктури.

Водночас за інформацією UNDP, у середньостроковій перспективі втрата застарілої вугільної генерації відкриває можливість для її заміни більш зеленими альтернативами та децентралізації генеруючих потужностей.

Доповнення

Європейська мережа операторів електроенергії збільшила обсяги пропускної спроможності для імпорту електроенергії в Україну та Молдову ще на 150 МВт, тепер технічна можливість складатиме до 1 200 МВт, що є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі, повідомили в Укренерго.

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