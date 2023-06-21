Європа збільшила пропускну спроможність електроенергії для імпорту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Європейська мережа операторів електроенергії збільшила обсяги пропускної спроможності для імпорту електроенергії в Україну та Молдову ще на 150 МВт, тепер технічна можливість складатиме до 1 200 МВт, що є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі, передає УНН з посиланням на Укренерго.
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"Європейська мережа операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E збільшила обсяги пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів для імпорту електроенергії в Україну та Молдову до 1200 МВт. Тепер із зони континентальної Європи до блоку Україна/Молдова максимальна доступна пропускна спроможність збільшиться на 150 МВт", - йдеться в повідомленні Укренерго.
Деталі
В компанії наголошують, що наразі імпорт електроенергії з ЄС є значним джерелом покриття можливого дефіциту в українській енергосистемі. Разом з операторами європейської енергосистеми "Укренерго" продовжує роботу з поступового збільшення пропускної спроможності інтерконекторів, яка доступна для комерційних обмінів електроенергію між ЄС та Україною і Молдовою.
Доповнення
Зазначається, що ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня. 18 квітня ENTSO-E збільшила технічну можливість для імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови до 1050 МВт. Технічна можливість для експорту з України та Молдови до Європи становить 400 МВт.
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