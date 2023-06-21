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Европа увеличила пропускную способность электроэнергии для импорта в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Европейская сеть операторов электроэнергии увеличила объемы пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину и Молдову еще на 150 МВт, теперь техническая возможность составит до 1 200 МВт, что является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Европа увеличила пропускную способность электроэнергии для импорта в Украину

Цитата

"Европейская сеть операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E увеличила объемы пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову до 1200 МВт. Теперь из зоны континентальной Европы в блок Украина/Молдова максимальная доступная пропускная способность увеличится на 150 МВт", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Детали

В компании отмечают, что сейчас импорт электроэнергии из ЕС является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме. Вместе с операторами европейской энергосистемы "Укрэнерго" продолжает работу по постепенному увеличению пропускной способности интерконнекторов, которая доступна для коммерческих обменов электроэнергии между ЕС и Украиной и Молдовой. 

Дополнение

Отмечается, что ENTSO-E приняла решение о поэтапном расширении пропускной способности для импорта/экспорта электроэнергии 7 июня 2022 года. Коммерческие обмены электроэнергией с Европой начались 30 июня. 18 апреля ENTSO-E увеличила техническую возможность для импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову до 1050 МВт. Техническая возможность для экспорта из Украины и Молдовы в Европу составляет 400 МВт.

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