Нанесенный энергосистеме Украины ущерб превышает 10 млрд долларов и продолжает расти - отчет

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 39905 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 90530 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 91890 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 224364 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 119815 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 113026 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 339664 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82194 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134144 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170456 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
64%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 264458 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 146963 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 102695 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 83191 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 48209 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 224302 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 265245 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 339616 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 328845 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 377689 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 48754 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 83748 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 103241 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 147490 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 74130 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Нанесенный энергосистеме Украины ущерб превышает 10 млрд долларов и продолжает расти - отчет

Киев • УНН

 • 777958 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Из-за войны украинский энергетический сектор стал чрезвычайно уязвимым, нанесенные убытки, по состоянию на конец апреля этого года (до подрыва Каховской ГЭС), превышали 10 млрд долларов и продолжают расти, об этом говорится в отчете Программы развития ООН, передает УНН.

Нанесенный энергосистеме Украины ущерб превышает 10 млрд долларов и продолжает расти - отчет

Детали

Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP) опубликовала отчет об убытках в украинском энергетическом секторе Украины. Отмечается, что энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой и продолжает работать в аварийном режиме почти без запаса прочности как для электросетей, так и для генерации.

По оценкам Всемирного банка, убытки, нанесенные энергетической, газовой, тепловой и угольной инфраструктуре, превышают 10 млрд долларов и продолжают расти.

Аналитики UNDP приводят следующие статистические данные по состоянию на 30 апреля 2023 года (до подрыва Каховской ГЭС) по сравнению с этим периодом 2021 года:

В общем, более 90% ветровой генерации, около 75% тепловой, почти половина атомной (следствие захвата Запорожской АЭС), более 30% солнечной генерации и блочных ТЭС были повреждены или находятся на неподконтрольных правительству территориях.

  • Доступная мощность уменьшилась с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.12
  • Имеющаяся гидрогенерация уменьшилась на 29% с 6,6 ГВт до 4,7 ГВт;
  • Около 25 % государственных и некоторых частных шахт находятся под временным военным контролем оккупантов. Добыча угля сократилась примерно на 35 %.
  • С начала войны из 24 548 котельных повреждено 2,4%.

Повреждения объектов централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, котельных, теплотрасс) являются критическими в прифронтовых регионах и на территориях, находящихся в оккупации. На других территориях объекты централизованного теплоснабжения не получили значительных повреждений. Однако, перебои с электроснабжением остаются критическим риском для работы объектов централизованного теплоснабжения в следующем зимнем сезоне.

  • Среднесуточная добыча природного газа сократилась на 5,3%.
  • Имеющаяся мощность атомной генерации уменьшилась на 44,2%

Краткосрочными приоритетными направлениями аналитики назвали повышение устойчивости сети передачи электроэнергии и сети и обеспечение резервных/генерирующих мощностей для критически важной инфраструктуры.

В то же время по информации UNDP, в среднесрочной перспективе потеря устаревшей угольной генерации открывает возможность для ее замены более зелеными альтернативами и децентрализации генерирующих мощностей.

Дополнение

Европейская сеть операторов электроэнергии увеличила объемы пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину и Молдову еще на 150 МВт, теперь техническая возможность составит до 1 200 МВт, что является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Укрэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов есть обесточивания - Минэнерго

.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,480.77