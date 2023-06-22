Нанесенный энергосистеме Украины ущерб превышает 10 млрд долларов и продолжает расти - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Из-за войны украинский энергетический сектор стал чрезвычайно уязвимым, нанесенные убытки, по состоянию на конец апреля этого года (до подрыва Каховской ГЭС), превышали 10 млрд долларов и продолжают расти, об этом говорится в отчете Программы развития ООН, передает УНН.
Детали
Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP) опубликовала отчет об убытках в украинском энергетическом секторе Украины. Отмечается, что энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой и продолжает работать в аварийном режиме почти без запаса прочности как для электросетей, так и для генерации.
По оценкам Всемирного банка, убытки, нанесенные энергетической, газовой, тепловой и угольной инфраструктуре, превышают 10 млрд долларов и продолжают расти.
Аналитики UNDP приводят следующие статистические данные по состоянию на 30 апреля 2023 года (до подрыва Каховской ГЭС) по сравнению с этим периодом 2021 года:
В общем, более 90% ветровой генерации, около 75% тепловой, почти половина атомной (следствие захвата Запорожской АЭС), более 30% солнечной генерации и блочных ТЭС были повреждены или находятся на неподконтрольных правительству территориях.
-
- Доступная мощность уменьшилась с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.12
-
- Имеющаяся гидрогенерация уменьшилась на 29% с 6,6 ГВт до 4,7 ГВт;
-
- Около 25 % государственных и некоторых частных шахт находятся под временным военным контролем оккупантов. Добыча угля сократилась примерно на 35 %.
-
- С начала войны из 24 548 котельных повреждено 2,4%.
-
Повреждения объектов централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, котельных, теплотрасс) являются критическими в прифронтовых регионах и на территориях, находящихся в оккупации. На других территориях объекты централизованного теплоснабжения не получили значительных повреждений. Однако, перебои с электроснабжением остаются критическим риском для работы объектов централизованного теплоснабжения в следующем зимнем сезоне.
-
- Среднесуточная добыча природного газа сократилась на 5,3%.
-
- Имеющаяся мощность атомной генерации уменьшилась на 44,2%
-
Краткосрочными приоритетными направлениями аналитики назвали повышение устойчивости сети передачи электроэнергии и сети и обеспечение резервных/генерирующих мощностей для критически важной инфраструктуры.
В то же время по информации UNDP, в среднесрочной перспективе потеря устаревшей угольной генерации открывает возможность для ее замены более зелеными альтернативами и децентрализации генерирующих мощностей.
Дополнение
Европейская сеть операторов электроэнергии увеличила объемы пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину и Молдову еще на 150 МВт, теперь техническая возможность составит до 1 200 МВт, что является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Укрэнерго.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов есть обесточивания - Минэнерго
.