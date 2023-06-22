Нанесенный энергосистеме Украины ущерб превышает 10 млрд долларов и продолжает расти - отчет

Детали

Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP) опубликовала отчет об убытках в украинском энергетическом секторе Украины. Отмечается, что энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой и продолжает работать в аварийном режиме почти без запаса прочности как для электросетей, так и для генерации.

По оценкам Всемирного банка, убытки, нанесенные энергетической, газовой, тепловой и угольной инфраструктуре, превышают 10 млрд долларов и продолжают расти.

Аналитики UNDP приводят следующие статистические данные по состоянию на 30 апреля 2023 года (до подрыва Каховской ГЭС) по сравнению с этим периодом 2021 года:

В общем, более 90% ветровой генерации, около 75% тепловой, почти половина атомной (следствие захвата Запорожской АЭС), более 30% солнечной генерации и блочных ТЭС были повреждены или находятся на неподконтрольных правительству территориях.



Доступная мощность уменьшилась с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.12



Имеющаяся гидрогенерация уменьшилась на 29% с 6,6 ГВт до 4,7 ГВт;



Около 25 % государственных и некоторых частных шахт находятся под временным военным контролем оккупантов. Добыча угля сократилась примерно на 35 %.



С начала войны из 24 548 котельных повреждено 2,4%.



Повреждения объектов централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, котельных, теплотрасс) являются критическими в прифронтовых регионах и на территориях, находящихся в оккупации. На других территориях объекты централизованного теплоснабжения не получили значительных повреждений. Однако, перебои с электроснабжением остаются критическим риском для работы объектов централизованного теплоснабжения в следующем зимнем сезоне.



Среднесуточная добыча природного газа сократилась на 5,3%.



Имеющаяся мощность атомной генерации уменьшилась на 44,2%



Краткосрочными приоритетными направлениями аналитики назвали повышение устойчивости сети передачи электроэнергии и сети и обеспечение резервных/генерирующих мощностей для критически важной инфраструктуры.

В то же время по информации UNDP, в среднесрочной перспективе потеря устаревшей угольной генерации открывает возможность для ее замены более зелеными альтернативами и децентрализации генерирующих мощностей.

Дополнение

Европейская сеть операторов электроэнергии увеличила объемы пропускной способности для импорта электроэнергии в Украину и Молдову еще на 150 МВт, теперь техническая возможность составит до 1 200 МВт, что является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Укрэнерго.

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