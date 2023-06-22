Дефіциту електроенергії немає, через обстріли є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Генерація електроенергії в Україні повністю покриває потреби споживачів, повідомили у четвер в Міненерго, пише УНН.
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"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомили в Міненерго.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як повідомляється, становив 613 МВт-год. Експорт відсутній.
Знеструмлення
У міністерстві нагадали, що вчора, 21 червня, сталася масштабна аварія на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалися 268 тисяч споживачів у Києві та 116 тисяч – у Київській області - в цілому 384 тисячі.
Також внаслідок аварії на підстанції 330 кВ у Львівській області фіксувалося тимчасове знеструмлення понад 41 тисячі споживачів.
У Дніпропетровській області внаслідок технологічних порушень тимчасово знеструмлювалися понад 8 тис. споживачів.
Через грозовий шторм вимикалася лінія електропередачі на Закарпатті, організований огляд і усунення дефекту.
Через обстріл пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
У Житомирській області стався нещасний випадок – під час виконання робіт трактор сільгосппідприємства зачепив лінію електропередачі, тракторист загинув внаслідок ураження струмом. Триває розслідування.
Ситуація після підриву Каховської ГЕС
На Миколаївщині після підриву Каховської ГЕС повністю заживлено всіх побутових споживачів, які були знеструмлені через підтоплення. У Херсоні залишаються без світла 13,6 тис. споживачів, у деокупованій частині області – 1 населений пункт, 35 споживачів.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. "Наразі він становить 16,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.